No dia 24 de janeiro, o Novo Ático, no Coliseu Porto, recebe o "Candlelight: Coldplay vs Imagine Dragons", um espetáculo especial à luz das velas.

No concerto, o Quarteto Tâmega (Quarteto de Cordas) irá recordar os principais temas das duas bandas. "Something Just Like This", "Fix you" ou "The Scientist", dos Coldplay, e "Next to me", "Bad Liar" ou "Believer", dos Imagine Dragons, não vão ficar de fora do alinhamento.

" Os concertos Candlelight trazem a magia de uma experiência musical multissensorial ao vivo a alguns dos locais mais emblemáticos do Porto, nunca antes utilizados para este propósito. Compra já os teus bilhetes e redescobre a música de Coldplay e Imagine Dragons no Novo Ático, iluminado pela ténue luz das velas", pode ler-se na nota de apresentação do espetáculo.

O espetáculo vai contar com duas sessões, às 19h30 e 21h30, e tem a duração de 60 minutos.