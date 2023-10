O outono é que está "cruel" com o mau tempo, mas os swifties não esquecem o verão.

Taylor Swift surpreendeu os fãs na madrugada desta quarta para quinta-feira, 19 de outubro. Nos serviços de streaming, a cantora norte-americana revelou duas versões inéditas de "Curel Summer", tema que fez parte do álbum "Lover", lançado em 2019.

As versões "Cruel Summer – Live From The Eras Tour", gravada em agosto, nos primeiros concertos da "The Eras Tour" no SoFi Stadium, em Los Angeles, "Cruel Summer – LP Giobbi Remix" fazem parte do EP "The Cruelest Summer", que já se encontra disponível.

Nas redes sociais, Taylor Swift confessou que tem visto os vídeos dos fãs a cantar e a dançar nas salas de cinema de todo o mundo.