No passado dia 9 de setembro, Ed Sheeran cancelou o concerto no Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA), cerca de 20 minutos depois da abertura de portas.

De acordo com a revista NME, milhares de fãs estavam nas filas quando a decisão foi tomada pela equipa do cantor britânico. Nas redes sociais, o músico explicou que "problemas técnicos" impediram a realização do concerto.

"É impossível fazer o espetáculo. (...) Peço muita desculpa. Sei que viajaram para ver isto e gostava de poder reverter a decisão", escreveu Ed Sheeran, explicando que parte do chão do recinto cedeu, fazendo que duas torres deslizassem cerca de 30 centímetros.

"Não vou arriscar a segurança dos meus fãs por nada", frisou o artista.

Ed Sheeran confirmou ainda que concerto no Allegiant Stadium foi reagendado para o dia 28 de outubro.