Os britânicos Editors e os portugueses Pedro Mafama e Os Raiz são as mais recentes confirmações da 37.ª edição Festival do Crato, que decorre entre 22 e 26 de agosto, anunciou a organização do evento esta quarta-feira, 12 de julho.

Outras duas novidades são a participação do cantor angolano Paulo Flores como convidado especial do espetáculo de Ana Moura, a 26 de agosto, e o dia extra com um artista-surpresa, a anunciar brevemente, no dia 21 de agosto.

As entradas na Feira de Artesanato e Gastronomia são gratuitas, enquanto o Festival do Crato tem entradas pagas, encontrando-se já à venda os bilhetes diários e os passes para os cinco dias do evento musical.

Cartaz:

22 de agosto: Julinho KSD + Nininho Vaz Maia + Wet Bed Gang

23 de agosto: Plutonio + Diogo Piçarra (convidada especial: Bárbara Tinoco) + Rui Veloso

24 de agosto: Os Raiz + Os Quatro e Meia (convidados especiais: Bandidos do Cante) + Goran Bregović

25 de agosto: Hybrid Theory + Linda Martini + Two Door Cinema Club + Kura (DJ)

26 de agosto: Pedro Mafama + Ana Moura (convidado especial: Paulo Flores) + Editors