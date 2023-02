Acompanhado por bailarinos, o cantor britânico recriou cenas do videoclipe do tema, com o grupo a dançar em cima de uma plataforma giratória. Nas redes sociais, a atuação não agradou a todos e as críticas multiplicaram-se.

Esta segunda-feira, dia 6 de fevereiro, nas redes sociais, os bailarinos que acompanharam o artista reagiram aos comentários negativos e revelaram que o palco rodou na direção oposta ao previsto durante os ensaios.

"12 de nós estávamos na plataforma giratória e ensaiámos durante 10 dias (...) e o Harry fez um ótimo trabalho ao integrar-se [na coreografia]", começou por explicar coreógrafo Dexter Da Rocha no TikTok. "Praticámos com a plataforma giratória a rodar no sentido contrário aos ponteiros do relógio e, no ensaio geral de ontem, tudo estava impecável", recordou.

Mas, quando chegou o momento de apresentar a atuação em direto na televisão, o palco começou a roda no sentido errado.

“No exato momento em que a cortina se abriu e estava na hora da performance, a plataforma começou a girar no sentido contrário e deixou-nos desesperados no direto e não havia nada pudesse ser feito para a parar“, explicou Brandon Mathis, um dos dançarinos da equipa de Harry Styles, nas redes sociais. "Em tempo real, nós tivemos que resolver e tentar fazer toda a montagem ao contrário. Falem sobre profissionalismo", completou.

Nas redes sociais, Dexter Da Rocha elogiou ainda Harry Styles e toda a equipa de bailarinos. "Harry fez o possível para andar e inverter tudo enquanto cantava. E inverteu todo o dueto, o que é incrível", frisou.

Veja a atuação: