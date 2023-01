A dupla Senhoritas apresentou o seu mais recente single no programa "Preço Certo". O tema "Sabão Em Pó" foi lançado em novembro de 2022 e, graças à atuação no concurso apresentado por Fernando Mendes, tornou-se viral.

Depois de conquistaram as redes sociais, dupla formada por Joana Bastos e Marlene Pinto lançou o videoclipe do single. O vídeo foi revelado este fim de semana e encontra-se disponível no Youtube - ver aqui.

Na letra do tema, as cantoras falam sobre uma alegada traição. "Essa Cueca Branca Calvin Klein/ Que Eu Só Vi Quando Deixaste Pra Lavar/ Com Quem Estás Usando Ela?, Comigo Só Usas as Velhas/ Essa Cueca Branca Calvin Klein", canta a dupla em "Sabão Em Pó".