Os concertos estão marcados para 4 de maio em Lisboa, no Lux, e 2 de junho no Porto, no M.Ou.Co, de acordo com o agenciamento de Eu.Clides, num comunicado hoje divulgado.

Nos concertos de apresentação de “Declive”, que tem produção de Pedro da Linha, Eu.Clides estará em palco acompanhado pelos multi-instrumentistas Tota e Ricardo Coelho.

Eu.Clides, que nasceu em 1996 em Cabo Verde, começou a estudar guitarra clássica aos 8 anos no Conservatório de Aveiro. “Só parei os estudos de guitarra clássica com 19, 20 anos, já em Paris", onde vive atualmente, recordou, em entrevista à Lusa esta semana.

Antes de começar a carreira a solo, e já a viver na capital francesa, acompanhou o grupo senegalês Daara J Family em digressão, e mais tarde passou a fazer parte da equipa da cantora cabo-verdiana Mayra Andrade.

A solo, além de guitarrista, acabou por tornar-se também cantor por sentir que “quando cantava acabava por conseguir transmitir mais coisas às pessoas”.