Atirar objetos para palco parece estar na moda. Depois de Pink ser surpreendida com uma bolsa com cinzas da mãe de uma fã, Lil Nas X 'recebeu' um brinquedo sexual de borracha durante o concerto do passado sábado, dia 1 de julho, no festival Lollapalooza Estocolmo.

No vídeo do momento partilhado nas redes sociais, o artista está a cantar "Down Souf Hoes" quando, de repete, um objeto é atirado para palco. O cantor sorriu e, no final da canção, pegou no brinquedo sexual e perguntou quem é que teria atirado o 'presente' não solicitado.

Lil Nas X atua esta sexta-feira, dia 7 de julho, no NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

Veja o vídeo: