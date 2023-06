Pink ficou sem reação depois de uma fã ter atirado para palco um pequeno saco com as cinzas da mãe. O momento aconteceu durante o concerto da cantora norte-americana no festival BST Hyde Park, no centro de Londres.

Depois de ver a bolsa em palco, a artista parou de cantar o tema "Just Like A Pill" e conversou com a fã. "Espera, isto é a tua mãe?", questionou Pink. "Não sei como me sentir em relação a isto", acrescentou.

O momento rapidamente chegou às redes sociais e tem divido opiniões. Para alguns seguidores da cantora, a fã quis prestar uma homenagem à mãe, enquanto outros defendem que foram ultrapassados todos os limites.

Veja o vídeo: