De acordo com a página oficial, Lila Fadista e João Caçador vão estar no dia 27 no Thêatre de La Ville, em Paris, e no dia seguinte no Teatro Jovellanos, em Gijón, Espanha.

Fado Bicha editou em junho de 2022 o álbum de estreia, intitulado “Ocupação”, no qual a música é a forma de arte através da qual João Caçador (composição e instrumentos) e Lila Fadista (voz e letras) fazem dissidência, criam referências e “uma nova forma de existir que rompe com o cânone”, como contaram em entrevista à agência Lusa.

Afirmando-se como um projeto musical e ativista, Fado Bicha dizem protagonizar “uma exploração inédita dentro do universo do fado, ultrapassando as barreiras de género rígidas do fado tradicional e criando narrativas para temas que não tinham ainda expressão”.