Um grupo de fãs de Céline Dion juntou-se à porta da redação da revista Rolling Stone na tarde da passada sexta-feira, dia 6 de janeiro, para mostrar o seu descontentamento em relação à exclusão da cantora da lista dos 200 melhores cantores de sempre.

Segundo a Rolling Stone, o pequeno grupo de seguidores da artista pediu "justiça para Céline Dion". "Como podem esquecer a Céline" ou "Céline não está sozinha" eram algumas das mensagens escritas nos cartazes.

O protesto foi organizado pelo grupo de fãs Red Heads. À revista, a fundadora do grupo, Line Basbous, adiantou que a "maior parte do grupo" era do Canadá.

Veja o vídeo:

Nas redes sociais, a lista da revista norte-americana tem dado que falar e as críticas multiplicam-se porque Céline Dion não faz parte do top 200. Para os fãs da artista, a publicação "desprezou" toda a carreira da canadiana. "É um crime contra a humanidade", defendeu um seguidor.

No Twitter e no artigo que acompanha o top 200, a publicação deixou uma aviso aos leitores: "Antes de começar a fazer scroll (e comentar), lembrem-se de que está lista é dos melhores cantores, não é a lista das melhores vozes". "O talento é impressionante, o génio é transcendente", acrescentou a revista.

Apesar da nota da Rolling Stone, os fãs não perdoam a revista. "É melhor mudar o nome da lista para: 'ranking dos 200 melhores cantores de todos os tempos depois da grande Céline Dion", sugeriu um seguidor da artista.

A lista completa pode ser consultada aqui.

Veja os top 15:

1. Aretha Franklin

2. Whitney Houston

3. Sam Cooke

4. Billie Holiday

5. Mariah Carey

6. Ray Charles

7. Stevie Wonder

8. Beyoncé

9. Otis Redding

10. Al Green

11. Little Richard

12. John Lennon

13. Patsy Cline

14. Freddie Mercury

15. Bob Dylan