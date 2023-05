Leslie Feist atua no Coliseu de Lisboa a 21 de setembro, na apresentaão do novo disco, "Multitudes", anunciou a promotora House of Fun esta terca-feira, 9 de maio.

O concerto surge integrado numa digressão pela Europa e Reino Unido dedicada ao sucessor de "Pleasure" (2017).

"O álbum ganhou forma logo após o nascimento da filha de FEIST e a morte repentina do seu pai, dando por isso voz a um potente realismo cru que privilegia a relação entre artista, arte e comunidade uma vez que muitas das canções foram trabalhadas durante um espetáculo experimental", descreve a promotora.

"A maioria das canções surgiu durante a pandemia, mas depois foi incubada e trabalhada ao vivo, durante um ano, em mais de 90 atuações", assinalou a artista em entrevista ao SAPO Mag. "Normalmente gravo um disco e apresento-o ao vivo, e ao fim de seis meses sinto que conheço melhor as canções no formato de palco do que no gravado. Neste caso, reverti esse processo e fiquei a conhecer as canções a fundo até mesmo antes de começar a gravá-las", acrescentou.

Produzido ao lado dos colaboradores de longa data Mocky e Robbie Lackritz, juntamente com Blake Mills, "Multitudes" contou com os multi-instrumentistas Gabe Noel e Shahzad Ismaily e os músicos Todd Dahlhoff (sopros, sintetizadores, baixo) e Amir Yaghmai (cordas, guitarras), além de Chilly Gonzales, numa participação especial.

Os bilhetes para o concerto ficarão disponíveis a partir de 12 de maio, em houseoffun.pt e bol.pt.