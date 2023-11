Num total de cinco espaços de culto religioso e uma sala de espetáculos, o Capitólio, será possível ouvir música clássica, gospel, jazz e fado, além de poesia e um famoso conto de Natal, descreve a EGEAC na nota divulgada.

O primeiro concerto terá como palco a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, que irá receber, no dia 2, pelas 21h00, “As Quatro Estações”, de Vivaldi, uma obra de música clássica reinterpretada pelo grupo Músicos do Tejo, com a recriação de vários andamentos por diversos solistas.

A Igreja de São Roque acolhe no dia 8 o concerto “Espelhos de Natal”, com o Coro Juvenil e Coro de Câmara da Universidade de Lisboa e repertório português e inglês.

A música gospel será apresentada no espetáculo “Sete varandas para o Tejo, sete colinas para o Mundo”, no Panteão Nacional, com o grupo Gospel Collective a ocupar diferentes recantos do monumento no dia 15, às 21h00.

“O Capitólio, agora sob gestão da EGEAC, junta-se a esta edição das Festas de Natal com três propostas especiais, para assistir ao final das tardes de domingo, a partir das 17h00”, refere a empresa municipal, indicando que a primeira, no dia 3, é “Um Conto de Natal”, de Charles Dickens, interpretado musicalmente pelo DHArtes Ensemble – Quinteto de Cordas, que acompanhará a narração de Susana Henriques.

Já no dia 10, ao som de temas tradicionais e originais de fado, Carlos Leitão, Bruno Chaveiro e Joaquim Horta apresentam “Pessoa, Passo a Passo, e no dia 17 o Capitólio é ainda palco do espetáculo “Cidade Nua – Poemas para uma cidade imaginária”, em que a Lisbon Poetry Orchestra vai interpretar poemas de autores como Ary dos Santos, Sophia de Mello Breyner, Ana Luísa Amaral, Alberto Caeiro e Vinicius de Moraes.

As Festas de Natal terão também, no dia 9, uma feira gastronómica e cultural que “convida a uma experiência sensorial pelas cores, aromas e sabores indianos”, e um concerto que, a partir das 17h00, “mistura música clássica indiana com músicas tradicionais de Espanha e Portugal”.

Sofia Hoffman dá um concerto de jazz e pop, “com a essência do Oriente”, no Centro Ismaili, no dia 16, às 17h00. O espaço concebido por Raj Rewal e Frederico Valsassina vai estar de portas abertas neste dia e no dia seguinte para quem o quiser visitar.

A entrada nestas iniciativas, indica a EFEAC, é gratuita, contudo, todos os concertos estão sujeitos à lotação do espaço e ao levantamento prévio de bilhete no dia do espetáculo.

O programa pode ser consultado no site da empresa municipal, no qual são divulgados outros concertos da época realizados na cidade e ainda outras iniciativas marcadas para dezembro.