O festival regressa a Braga em dezembro e há novidades.

James Arthur é a mais recente confirmação para a edição de 2023 do Festival Authentica. O artista vai subir ao Palco Authentica no dia 9 de dezembro.

Esta quinta-feira, dia 20 de julho, a organização confirmou também concertos dos Calema, Kappa Jotta, Mizzy Miles, Catarina Filipe e DJ Nuno Luz.

O festival arranca no dia 8 de dezembro com Jason Derulo, Calema, KURA, DJ Nuno Luz, Xamã, T-Rex, Mizzy Miles e Catarina Filipe. Já no dia 9 de dezembro, além de James Arthur, o Altice Fórum Braga recebe os Xutos & Pontapés, DJ Wilson Honrado, LON3R JOHNY e Kappa Jotta.

CARTAZ:

8 de dezembro

Palco Authentica

- Jason Derulo

- Calema

- KURA

- DJ Nuno Luz

Palco Urban

- Xamã

- T-Rex

- Mizzy Miles

- Catarina Filipe

9 dezembro

Palco Authentica

- James Arthur

- Xutos & Pontapés

- DJ Wilson Honrado

Palco Urban

- LON3R JOHNY

- Kappa Jotta

BILHETES

Passe Geral (8 e 9 de dezembro) - 77€

Bilhete Diário (8 de dezembro) - 47€

Bilhete Diário (9 de dezembro) - 47€

Bilhete Diário VIP* (8 de dezembro) - 152€

Bilhete Diário VIP* (9 de dezembro) - 152€

Passe Geral VIP* (8 e 9 de dezembro) - 282€