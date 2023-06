O festival, que desde há quatro edições procura lançar novos talentos e projetos em salas não convencionais, convoca este ano músicos da Ucrânia, Gâmbia e Espanha, a que se juntam uma banda nacional que cruza o dixie com o mimo e um espetáculo em estreia de dois músicos portugueses.

“O jazz recebe influências de todo o mundo. Todas as sonoridades existentes convergem. E é isso que o jazz tem de bom e tão cativante”, revelando hoje “um conceito muito mais alargado do que quando nasceu”, notou à agência Lusa Vitória Condeço, do grupo de teatro “O Nariz”, que organiza o festival, a propósito das mudanças programáticas do CriaJazz.

O evento abre-se este ano a outras sonoridades, exercícios e origens, abdicando de programar músicos que tenham nascido, vivido ou estudado em Leiria, premissa dos anos anteriores.

Sobre esta fase de CriaJazz, Vitória Condeço dá como exemplo Ebrima Mbye Solo, que toca kora, instrumento de cordas tradicional africano, e que vai fechar a programação.

“O Ebrima usa a sua criatividade, reinventa os temas tradicionais e dá-lhes o seu cunho pessoal. É esta descoberta e este percurso que queremos fazer”, sublinhou.

Há outras duas novidades este ano: pela primeira vez os concertos estendem-se para fora do concelho de Leiria, com uma dupla apresentação da Mimo’s Dixie Band na Batalha; e dois concertos terão lugar no Jardim Visconde da Barreira, espaço arborizado e cheio de história, discretamente localizado numa das freguesias de Leiria.

“Este ano, porque temos um jardim fabuloso que muita gente, vivendo em Leiria, desconhece, fizemos essa proposta à junta [de freguesia], que aceitou”. É lá que vão tocar o Pedro Molina Quarteto e a dupla Gastão Silva e Hugo Ferreira. “É uma forma de dinamizar o jardim, de dar a conhecer. É um espaço fantástico”, descreveu Vitória Condeço.

O festival começa em 18 de junho, com ÀVDYSH Band no Castelo de Leiria, projeto da cantora e compositora ucraniana Katerina Avdysh, “refugiada há um ano em Portugal”.

Em 02 julho, o clarinetista Gastão Silva e o guitarrista Hugo Ferreira estreiam o projeto “Yin e Yang” num dos “recantos fantásticos” do Jardim do Visconde da Barreira, em Leiria.

O CriaJazz vai à Batalha no dia 16 de julho, para uma dupla atuação de Mimo’s Dixie Band, repartida pelo centro histórico da vila, “junto ao Mosteiro”, e no ecoparque sensorial Pia do Urso, na freguesia de São Mamede.

No Jardim Visconde da Barreira há novo concerto, agendado para 30 de julho, com o quarteto liderado pelo espanhol Pedro Molina.

O último espetáculo é com o korista Ebrima Mbye Solo, no dia 13 de agosto, no Castelo de Leiria.