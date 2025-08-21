O festival Extramuralhas começa hoje em Leiria, com 21 artistas nacionais e internacionais de diferentes estéticas da música independente que, até sábado, atuam em vários espaços da cidade sob o lema “Mais empatia, melhor humanidade”.

Esta 14.ª edição do festival organizado pela associação Fade In tem como cabeças de cartaz os britânicos Matt Elliott, And Also The Trees e Keeley Forsyth e os belgas Suicide Commando.

Em Leiria vão ainda atuar artistas de França, Alemanha, Suécia, Espanha, Brasil, Bélgica, EUA, Turquia, Polónia, Grécia e Portugal.

Segundo a Fade In, o lema “Mais empatia, melhor humanidade” resume a posição do Extramuralhas: uma “voz de apaziguamento entre a cacofonia de ódio e intolerância crescente no nosso país - e que recusamos normalizar”.

“Num mundo distópico em que vivemos, onde a ascensão de forças que preconizam ideais de retrocesso civilizacional e onde proliferam guerras absurdas e fratricidas, é imperioso que usemos a arte e a cultura como veículo privilegiado para a difusão de princípios de solidariedade, respeito pela igualdade e desejo de paz”, acrescenta a associação.

Os concertos repartem-se pela Igreja da Misericórdia - Centro de Diálogo Intercultural, Teatro José Lúcio da Silva, Stereogun e Jardim Luís de Camões, sendo que neste espaço público, no centro da cidade, haverá 11 espetáculos com entrada livre.

Hoje, o festival arranca no Teatro Miguel Franco com a exibição do documentário “Monk in pieces”, dedicado à artista norte-americana Meredith Monk.

O dia completam-se com as atuações de Sophia Djebel Rose (França), Matt Elliott (Inglaterra/França), And Also The Trees (Inglaterra), SIIE (Alemanha/Suíça), Then Comes Silence (Suécia) e Lovataraxx (França).

Na sexta-feira atuam no Extramuralhas Fagelle (Suécia/Alemanha), Pink Opake (Brasil), Darkways (Espanha), Bärlin (França), Keeley Forsyth (Inglaterra), La Boum Brute (França), Suicide Commando (Bélgica) e Syzygyx (Estados Unidos da América).

O derradeiro dia do festival, sábado, contempla concertos de Ece Canli (Turquia/Portugal), So Dead (Portugal), Tilly Electronics (Alemanha), Decline and Fall (Portugal), Minuit Machine (França), Nnhnm (Polónia/Alemanha) e Doric (Grécia).