Organizado pela Câmara Municipal de Mafra e pela associação cultural Cultur-canto, o festival arranca no dia 9, com a soprano Mariana Castelo Branco, a violinista Raquel Cravino, a violoncelista Catherine Strynckx e Daniel Oliveira, no cravo e baixo contínuo.

O concerto alusivo à “Sonata e Ária de Ópera em Portugal e Itália” realiza-se pelas 18h30 na sala do Torreão Sul.

No mesmo local e à mesma hora, no dia 16, está agendado o concerto “Giornata Musicale com a Corte Portuguesa”, com Maria João Sousa (soprano) e António Lourenço Menezes (contratenor), acompanhados pelo Quarteto Opus 28, com Diogo Gonçalves (flauta transversal), Bruno Gomes (violino), Ana Sanches (viola d’arco) e Filipa Gonçalves (violoncelo).

O ciclo continua no dia 22 com o concerto “Bach, Galliard e a Influência na Corte”, com João Paulo Janeiro (cravo) e Filipa Oliveira (flauta de bisel e traverso), pelas 21h30, na Sala da Bênção.

Sob a direção artística de Daniel Oliveira, o programa termina no dia 30 de outubro com um concerto sobre “A Sonata da Camera e a Sonata da Chiesa Italiana no Barroco”, pelo grupo Alma Veteras Ensemble, com Zofia Pajak (violino), Marcos Lázaro (violino), Karolina Andrés (violoncelo) e Daniel Oliveira (cravo), pelas 18h30, na Sala dos Atos Literários.