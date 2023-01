Joss Stone é a mais recente confirmação para a terceira edição do Jardins do Marquês - Oeiras Valley. A artista vai atuar no festival no dia 5 de julho, anunciou a Música no Coração.

Em comunicado, a promotora sublinha que "Joss Stone é hoje uma das cantoras mais inspiradas da sua geração". "Uma voz capaz de emocionar milhões de pessoas em todo o mundo, com o seu charme irresistível", frisa a organização.

Além de Joss Stone, Maria Bethânia também está confirmada no Jardins do Marquês - Oeiras Valley. A artista brasileira sobe ao palco no dia 1 de julho.

Joss Stone – dia 5 de julho

Plateia VIP: 42,00€

Plateia A: 37,00€

Plateia B: 32,00€

Plateia C: 28,00€

Plateia Em Pé: 25,00€