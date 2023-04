A banda sueca Katatonia é a cabeça de cartaz da sétima edição do festival Laurus Nobilis, que acontece entre 20 e 22 de julho no Louro, em Vila Nova de Famalicão, anunciou a organização.

Em comunicado, a organização do festival revelou ainda as presenças dos polacos Batushka e Hate, dos gregos Suicidal Angels, dos suíços Chaoseum, dos franceses AxDxT e dos espanhóis Synlakross.

O cartaz inclui também os portugueses Xeque Mate, Pitch Black, Attick Demons, Grunt, Inhuman Architects, Godark, Anzv, Apotheus, Dishonour, Junkbreed, Horus, Cape Torment, Marco Araújo e Godsin.

O festival realiza-se este ano num terreno a 500 metros do espaço habitual, segundo os organizadores, que realçam que “o novo local está integrado na Ecovia e Parque da Formiga, uma zona natural de caminhada com ligação à ciclovia Famalicão-Póvoa de Varzim”.

“À semelhança de outros anos, o recinto do Laurus Nobilis terá uma área de acesso livre, que contará com uma área de restauração e lazer, o ‘Palco Faz a Tua Cena’, reservado a projetos emergentes nos quatro quadrantes da cultura e o espaço ‘Vitória Stage’, dedicado ao artesanato e artes manuais”, pode ler-se no texto, no qual também é referido que o campismo volta a ser gratuito.

Os passes para os três dias do festival custam 53 euros neste momento, subindo mais tarde - sem especificar data - para 68 euros.

Em anos anteriores, o festival contou com a presença de nomes como Manowar, As I Lay Dying e Lacuna Coil, entre outros.