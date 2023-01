“Diz-nos o vento que este ano vai ter as condições perfeitas para a jardinagem. Por isso, decidimos dar início à cultura mais cedo e o Lisb-ON #JardimSonoro em 2023 vai acontecer de 30 de junho a 02 de julho no Jardim Keil do Amaral, em Lisboa”, refere a organização num comunicado hoje divulgado.

Até 2022, o Lisb-ON Jardim Sonoro realizou-se sempre nos primeiros dias de setembro.

O festival regressou no ano passado, após uma pausa de dois anos forçada pela pandemia da covid-19, num novo local: o Jardim Keil do Amaral. As primeiras seis edições tinham acontecido no Parque Eduardo VII.

Na 7.ª edição, no ano passado, atuaram no festival artistas como Kamaal Williams, Jeff Mills, Craig Richards & Nicholas Lutz, Mike Shannon & Dewalta, Surma, Sam The Kid, Pedro Tenreiro, Filipe Karlsson, Rui Maia & Rai, Yakuza, DVS1, Francesco Del Garda, Mary B & Luisa e Narciso.