De 14 a 17 de fevereiro, o Festival Montepio Às Vezes o Amor irá percorrer o país para apresentar espetáculos e celebrar "o amor, a cumplicidade, as emoções e a excelente música que os artistas nacionais nos oferecem, ano após ano".

Rui Veloso é a primeira confirmação para a 10.ª edição do festival e aceitou o desafio de preparar um concerto com as canções de amor que marcaram a sua vida.

"As Canções de Amor de Rui Veloso", concerto que será pensado de raiz para o Festival Montepio Às Vezes o Amor será apresentado no dia 14 de fevereiro no Coliseu Porto Ageas e no dia 17 de fevereiro no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa.

Os bilhetes para estes espetáculos estarão à venda a partir das 12h00 do próximo dia 30 de novembro nos locais habituais.