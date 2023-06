No entanto, a vice-presidente da autarquia, Anabela Tabaçó, que substituiu hoje o presidente na sessão de Câmara, disse "não acreditar" que o evento seja inviabilizado e que isso não é do interesse do município.

Na semana passada, a autarquia suspendeu a limpeza da vegetação do areal da Praia da Claridade, que tinha sido autorizada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), depois de várias críticas de ambientalistas e do Partido Socialista, que condenaram a operação de remoção da vegetação do areal.

Na sessão de Câmara de hoje, a vice-presidente Anabela Tabaçó, que substituiu o presidente Santana Lopes na reunião, ausente por doença, salientou que o município solicitou um parecer aos serviços técnicos para saber “se deve avançar ou não com o RFM Somni”, uma vez que o local tem “dunas e vegetação”, que também são protegidas.

A questão da limpeza do areal foi levantada hoje na reunião pela vereadora socialista Glória Pinto, que solicitou o processo que fundamentou a resposta da APA e questionou o plano do executivo para a Praia da Claridade.

Salientando que não pode existir “dois pesos e duas medidas”, Anabela Tabaçó questionou diretamente a bancada socialista se é “contra ou a favor da realização de festivais na praia”.

Para a socialista Glória Pinto, a vegetação da praia “não é toda igual e, na zona dos concertos, é diferente da zona central da praia”, mostrando-se a favor da realização dos festivais de praia no local habitual.

No final da reunião, em declarações aos jornalistas, a vice-presidente da Câmara frisou que o objetivo da Câmara com o pedido de parecer é “esclarecer tudo, face às críticas vindas a público”, salientando que o executivo não está contra os festivais na praia.

“Perante aquilo que fomos alvo nos últimos dias queremos um esclarecimento sobre tudo”, realçou Anabela Tabaçó, reiterando que o local onde se realiza o RFM Somni “tem dunas, que são protegidas, e vegetação”, mas que "não é intuito do município acabar com os festivais de verão”.

A autarca referiu ainda que a limpeza que o município estava a efetuar no areal da Praia da Claridade era igual à efetuada em anos anteriores e que fazia parte do programa eleitoral do movimento Figueira a Primeira.