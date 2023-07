O Sons do Parque, que vai na quinta edição, aposta “na diversidade musical" e em trazer à região do Douro "artistas de diferentes origens geográficas e géneros musicais”.

No palco do festival, instalado no Parque da Vila, uma extensa zona verde com um anfiteatro natural, próximo do centro de Alijó, vão ouvir-se o soul e os blues, a música rock e indie.

De acordo com a organização, os cabeças de cartaz desta edição são a cantora norte-americana Judith Hill, vencedora de um Grammy, bem como a banda The Last Internationale, também proveniente dos Estados Unidos da América (EUA).

The Black Wizards (Portugal), Lola (Austrália), Koko-Jean & The Tonics (Espanha) e The Limboos (Espanha) fecham o cartaz de seis concertos gratuitos, direcionados, segundo salientaram os promotores, em comunicado, “a um público curioso e aberto a novas sonoridades”.

“É um festival que se distingue por uma oferta distinta no contexto do Interior Norte, mais propriamente em Alijó, na região do Douro, onde habitualmente é menos comum o acesso a eventos musicais diferenciados”, referiu a autarquia.

A iniciativa quer mexer com a economia local e atrair mais visitantes a esta vila do distrito de Vila Real.

Nas últimas edições, passaram pelo anfiteatro natural do Parque da Vila nomes como Cais do Sodré Funk Connection, JP Bimeni, The Legendary Tigerman, The Black Mamba, The Main Squeeze, Marta Ren & Groovelvets, entre outros.

O Festival Sons no Parque é organizado pelo município de Alijó, em parceria com a Junta de Freguesia de Alijó, e a edição deste ano integra a programação do Douro - Cidade Europeia do Vinho 2023.

A programação da Cidade Europeia do Vinho coloca em destaque todo o Douro e os 19 municípios agregados na Comunidade Intermunicipal (CIM) e inclui a realização de mais de 600 atividades, ao longo de todo o ano, que englobam conferências, workshops, espetáculos e provas de vinhos.