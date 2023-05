Mais de 10 anos depois, Ivete Sangalo regressou ao Porto para um concerto no North Festival. No passado sábado, dia 27 de maio, a artista brasileira foi a rainha da noite na margem do rio Douro.

Poucos minutos antes da meia-noite (ainda no dia do seu aniversário), a artista brasileira subiu ao palco principal e, nos primeiros acordes, marcou o ritmo. Em palco, Ivete Sangalo contou com a participação da sua filha Marina.

Nas redes sociais, a cantora partilhou o momento. "Filha de peixe, peixinha é", escreveu a artista nas redes sociais.

Horas antes de subir a palco, Ivete Sangalo conversou com o SAPO Mag e a sua filha também participou na entrevista - veja aqui.

Veja o vídeo: