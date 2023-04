Filho da Mãe é a mais recente confirmação para a edição deste ano do CoolJazz.

O artista e guitarrista português sobe ao palco do festival no Hipódromo Manuel Possolo a 20 de julho, no mesmo dia da banda norte-americana Snarky Puppy.

Com seis álbuns editados, Filho da Mãe apresentará no CoolJazz o mais recente “Terra Dormente”, que nasceu entre o Alentejo e Lisboa. Prometido está uma "viagem única" pelo seu percurso artístico, que inclui “Água-Má”, gravado na ilha da Madeira. “Mergulho” (2016), “Tormenta” (2016), “Cabeça” (2013) e “Palácio” (2011).

Já os Snarky Puppy apresentarão o novo álbum "Empire Central", resultado das influências da banda, como blues, hard rock, soul clássico, gospel moderno, funk, “fusion”, sempre com a base do jazz presente.

Para o palco estão prometidos 16 novos temas originais que têm como inspiração a cena musical da cidade de Dallas, cidade que viu o grupo nascer e que já editou 13 álbuns.

CARTAZ CONFIRMADO:

Lionel Richie | Filipe Karlsson (8 julho), Kings of Convenience | Golden Slumbers (19 julho), Snarky Puppy | Filho da Mãe (20 julho), Van Morrison (22 julho), Ben Harper (26 julho), Tiago Bettencourt | Nena (27 julho), Norah Jones (29 julho).