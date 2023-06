Filipe Karlsson vai subir ao palco do CoolJazz no dia 8 de julho. O jovem artista vai atuar no Hipódromo Manuel Possolo no primeiro dia do festival.

"Na forma de uma Disco Pop despretensiosa e carregada de Groove, Filipe Karlsson edita pela primeira vez o EP 'Teorias do Bem Estar' (2020). Em 'Modéstia à Parte'(2020), o artista luso-sueco volta a trazer o Disc Pop para as suas composições e edita temas como 'Razão' ou 'A Paragem'. Determinado em não diminuir o ritmo Disco no seu universo musical, Karlsson editou para 2022 'Mãos Atadas', o último EP desta trilogia de curta-durações", lembra a organização.