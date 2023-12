Fim de ano é sempre época de balanços, do melhor e do pior. Esta semana, a revista Variety elegeu as 20 piores canções lançadas em 2023.

"O horror na música assumiu muitas formas em 2023", frisa a publicação, destacando que o "grande flagelo foi a praga das canções" que reinventaram temas antigos, como"Baby Don’t Hurt Me", de David Guetta, Anne-Marie e Coi Leray.

"Aqui está uma amostra de 20 canções mal concebidas do ano passado e que mais fizeram os nossos ouvidos sangrar, ou as nossas almas ou ambos", escrevem os jornalistas da Variety.

Veja a lista das piores canções do ano: