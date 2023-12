Há novidades para a edição de 2024 do NOS Alives.

Floating Points, aka Samuel Sheperd, sobe ao Palco Heineken no dia 12 de julho, juntando-se às já confirmadas AURORA, Dua Lipa, Michael Kiwanuka e Larkin Poe.

Com nova música editada no início do último trismestre de 2023, Floating Points, partilhou esta quarta-feira, dia 6 de dezembro, um novo single, "Birth4000", lançado pela Ninja Tune.

Os bilhetes estão disponíveis nos locais habituais e em nosalive.com.