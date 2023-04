Um ano depois da morte de Taylor Hawkins, os Foo Fighters estão de volta às canções. Esta quarta-feira, dia 19 de março, a banda norte-americana anunciou o lançamento do álbum "But Here We Are" para 2 de junho.

Segundo a Sony Music, o disco é "uma resposta brutalmente honesta e emocionalmente crua a tudo o que os Foo Fighters sofreram no último ano". "'But Here We Are' é uma prova do poder de cura da música, amizade e família. Corajoso, danificado e inflexivelmente autêntico", acrescenta a editora.

O primeiro single de avanço do álbum foi partilhado esta quarta-feira. "Rescued" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e é uma das 10 novas canções da banda.

Produzido por Greg Kurstin e pelos Foo Fighters, é o primeiro capítulo da nova vida do grupo. "Canalizando sonoramente a ingenuidade do álbum de estreia homónimo de 1995, informado por décadas de maturidade e profundidade, 'But Here We Are' é o som de irmãos a encontrar refúgio na música que os uniu em primeiro lugar há 28 anos, um processo que foi tão terapêutico quanto sobre uma continuação da vida", destaca a Sony Music.

Alinhamento de ‘BUT HERE WE ARE’: