A revista Forbes elegeu Taylor Swift como a quinta mulher mais influente do mundo em 2023, ficando apenas atrás de Ursula von der Leyen, Christine Lagarde, Kamala Harris e Giorgia Meloni. No ano passado, a artista norte-americana ocupava a 79.ª posição no ranking.

No top de personalidades do mundo de entretenimento, a cantora lidera a lista da Forbes.

A revista destaca que Taylor Swift influenciou a "economia, cultura e política" com a "The Eras Tour", entrando para o restrito clube dos multimilionários.

A norte-americana é ainda a mais jovem mulher a chegar aos primeiros lugares do top da Forbes. A lista destaca ainda Oprah Winfrey (31.º lugar), Beyoncé Knowles (36) e Rihanna (74).