O Super Bock Super Rock (SBSR) voltará a ser em 2023 na Herdade do Cabeço da Flauta, concelho de Sesimbra.

Esta quinta-feira, dia 22 de dezembro, a organização anunciou novidades do cartaz: Franz Ferdinand, Sampa The Great e James Murphy dos LCD Soundsystem (em formato DJ set) vão passar pelo festival.

As três novas confirmações juntam-se a The 1975, Black Country, New Road e L'Impératrice.

Este ano, o SBSR deveria ter acontecido na Herdade do Cabeço da Flauta, uma zona arborizada, entre a lagoa de Albufeira e a praia do Meco, no concelho de Sesimbra, mas a dois dias do início, a promotora transferiu o festival para Lisboa por causa da declaração de estado de contingência no país no verão, face ao risco elevado de incêndio.

Seria o regresso do festival ao Meco, após dois anos de pausa forçada pela pandemia da COVID-19, mas esse regresso já só acontecerá em 2023, com a promotora a sublinhar o "estreito alinhamento e cooperação com as autoridades competentes".

"No próximo ano teremos mais bocas de incêndio, mais meios no terreno, mais olhos vigilantes, ainda mais segurança", refere a Música no Coração.

JÁ CONFIRMADOS:

Dia 13 de julho

Palco Super Bock - Franz Ferdinand, James Murphy DJ Set

Palco 2 - Black Country, New Road

Dia 14 de julho

Palco Super Bock - The 1975

Palco 2 - Sampa The Great

Dia 15 de julho

Palco 2 - L'Impératrice

Mais a anunciar brevemente.