Os portugueses Gala Drop regressam hoje às edições discográficas com “Amizade”, oito anos depois do último álbum, “II”, e com uma nova formação, em trio.

Segundo o agenciamento da banda, em comunicado, os Gala Drop “são agora um trio, após as saídas de Jerry the Cat e Guilherme Canhão” e, “com essa triangulação a trazer um enfoque para música da banda, ‘Amizade’ faz jus ao nome numa celebração com vista panorâmica, mas nunca dispersa, sobre a cartografia que a banda tem explorado com singular e já patenteado entender e jogo de cintura”.

“‘Amizade’ revela todo o potencial psicadélico da banda em sete malhas concisas, de labor minucioso, mas nunca forçado, feitas de cascatas de sintetizador, linhas de baixo líquidas, muita percussão em linha ténue entre o orgânico e o eletrónico, ecos, guitarras pausadas e um sentimento esfuziante que irradia”, lê-se no comunicado.

Os Gala Drop – Afonso Simões, Nelson Gomes e Rui Dâmaso – estão atualmente em digressão, tendo concertos marcados em Granada, Espanha, no sábado, em Setúbal, no dia 12 de novembro, em Barcelos, no dia 25 de novembro, na Parede, Cascais, em 10 de dezembro, e no Porto, em 17 de dezembro.