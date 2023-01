De acordo com uma nota da Presidência da República enviada à agência Lusa, o chefe de Estado pretende com esta iniciativa destacar "o papel da música e dos músicos na construção da identidade cultural portuguesa".

O programa irá juntar músicos – compositores, maestros, cantores, pianistas, guitarristas e outros instrumentistas – de vários géneros musicais com alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário a partir desta quinta-feira, 12 de janeiro, até 31 de maio, no antigo picadeiro real, junto ao Palácio de Belém, em Lisboa.

"As sessões têm a duração prevista de 60 minutos, dividindo-se em dois distintos momentos: apresentação da obra e do percurso musical; diálogo com os alunos e resposta às questões colocadas. Durante as sessões, os músicos convidados poderão apresentar pequenas peças ou fazer breves interpretações", lê-se na nota.

A primeira sessão do programa será na quinta-feira, às 11:00, com o guitarrista Gaspar Varela, de 19 anos, bisneto da fadista Celeste Rodrigues, irmã de Amália, que atualmente acompanha Ana Moura e já tocou com Madonna.

Também irão participar no programa "Músicos no Palácio de Belém" Marta Pereira da Costa, Iva Barbosa, Pedro Abrunhosa, Martim Sousa Tavares, Luís Tinoco, Jorge Vaz de Carvalho, Mário Laginha, David Fonseca, Alexandre Delgado, Marco Pereira, Maria João Pires, Camané, Aldina Duarte, João Gil e Joana Carneiro.

Desde que assumiu a chefia do Estado, em 2016, Marcelo Rebelo de Sousa promoveu outras iniciativas com formato semelhante, que levaram ao Palácio de Belém escritores, cientistas, jornalistas, desportistas e artistas plásticos.

O Presidente da República junta-se aos encontros quando a sua agenda permite.