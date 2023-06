No concerto de abertura cruzam-se canções de Cole Porter e de Nuno Côrte-Real com poesia de Florbela Espanca e música de George Gershwin.

A primeira parte do festival, que se estende até 28 de julho, também inclui um Ciclo de Órgão, com Juan Paradell, Javier Artigas, Ministriles de Marsias e Luc Ponet, a estreia do programa "Amores, desamores e dissabores...em cena!", pelo Coro Projecto do Instituto Gregoriano de Lisboa, atuações de laureados de diferentes concursos e dois "Concertos pela Paz": um com a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras e o pianista ucraniano Antonii Baryshevsky, e o outro pela Orquestra Gulbenkian, dirigida por Pedro Amaral.

O festival inclui ainda dois novos ciclos, “Portugal no Renascimento Europeu” e “Festival nas Freguesias”: o primeiro evoca personalidades como Francisco de Holanda e Damião de Góis, em concertos dos agrupamentos Ars Lusitana, Cupertinos e Vocal Ensemble; o segundo leva grupos de câmara a património arquitetónico local, como os palácios do Marquês do Alegrete, da Ega e da Mitra e a Igreja da Madre de Deus.

O 49.º Festival Estoril Lisboa divide-se de novo em “Festival no Verão”, de 23 de junho a 28 de julho, e “Festival no Outono”, de 11 de novembro a 9 de dezembro. O encerramento, nesta data, será com a Orquestra Metropolitana de Lisboa e obras de Luis de Freitas Branco, Fernando Lopes-Graça e Richard Strauss.

A programação já anunciada está disponível em www.festorilisbon.com .