As Golden Slumbers são a mais recente confirmação para a edição de 2023 do CoolJazz. A banda portuguesa sobe ao palco do festival a 19 de julho, no mesmo dia de Kings of Convenience.

O duo folk, composto pelas irmãs Cat e Margarida Falcão, vai apresentar na 18.ª edição do CoolJazz o seu último álbum “I Love You, Crystal” (editado em 2022).

O novo disco inclui os singles “I Love You, Crystal”, “South America” , “Man Of The Hour” e reflete quatro anos de redescoberta de identidade sonora, apresentando a intenção artística da banda.

CARTAZ CONFIRMADO:

Lionel Richie | Filipe Karlsson (8 julho), Kings of Convenience | Golden Slumbers (19 julho), Snarky Puppy (20 julho), Van Morrison (22 julho), Ben Harper (26 julho), Tiago Bettencourt | Nena (27 julho), Norah Jones (29 julho).