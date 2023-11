A 24.ª edição dos prémios, que no ano passado consagrou artistas como Juanes, Calle 13, Natalia Lafourcade e Alejandro Sanz, decorrerá no Palácio de Congressos e Exposições (FIBES, na sigla em espanhol), em Sevilha.

"A nossa música viaja cada vez mais longe", comemorou o diretor-executivo da Academia Latina de Gravação, Manuel Abud.

O evento, que ocorre todos os anos desde 2000, é tradicionalmente realizado em Las Vegas, embora ocasionalmente seja deslocado para outras cidades americanas com grande população latina, como Miami, Nova Iorque ou Houston.

Esta será "a primeira de muitas edições internacionais do Grammy Latino", garantiu Abud.

Colômbia no topo

Esta edição ficou marcada pelo domínio colombiano nas categorias, com Shakira, Karol G e Camilo com sete nomeações cada.

Shakira concorre ao cobiçado prémio de Gravação do Ano com a sua colaboração com o produtor musical argentino Bizarrap, "Bzrp Music Sessions, Vol. 53". A canção é considerada um "grande alívio" pela própria artista, após o final da relação com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué.

Tanto a cantora como o DJ, que começou a produzir na sua casa num bairro da periferia de Buenos Aires e é o artista argentino mais ouvido do mundo em 2023, atuarão na gala, que também terá atuações de Rosalía, Rauw Alejandro, Andrea Bocelli, Alejandro Sanz, Maluma e Sebastián Yatra, o apresentador da noite.

As múltiplas nomeações de Karol G confirmam a consolidação do reggaeton como género popular na Academia Latina, que só incluiu a categoria de Melhor Performance do género em 2020, após muitas reclamações de artistas.

Ao lado de Shakira, as cantoras colombianas concorrem juntas com o êxito "TQG" em categorias dominadas pelo reggaeton, como Melhor Canção Urbana e Melhor Fusão/Performance Urbana.

Além de Karol G e Shakira, concorrem ao prémio de Gravação do Ano artistas solo como Rosalía ("Despechá"), Lasso ("Ojos marrones") e Natalia Lafourcade ("De todas as flores"), e em colaboração, como Maluma e Marc Anthony ("La Fórmula"), Fonseca e Juan Luis Guerra ("Si tú me quieres") e Alejandro Sanz e Danny Ocean ("Correcaminos").

O evento também prestará homenagens às espanholas Carmen Linares e Ana Torroja, ao mexicano Mijares, ao cubano Arturo Sandoval, à brasileira Simone e ao grupo argentino Soda Stereo, liderado pelo falecido Gustavo Cerati, que receberão o gramofone de excelência musical.