Nem foi preciso chegar ao fim da cerimónia para Beyoncé bater um novo recorde. Na madrugada desta segunda-feira, dia 6 de fevereiro, a cantora norte-americana, que partiu na frente da corrida, entrou para a história ao tornar-se na artista mais premiada de sempre dos Grammys.

Na gala, Beyoncé bateu o recorde ao conquistar o seu 32.º troféu da Academia, vencendo na categoria de Melhor Álbum de Dança/Eletrónica. A artista conquistou ainda o galardão de Melhor Gravação de Dança/Eletrónica, Melhor Gravação Remixada, Melhor Performance Tradicional R&B e Melhor R&B Performance.

Com 32 galardões, a cantora ultrapassou o recorde que pertencia a Georg Solti, que venceu 31 Grammys ao longo da sua carreira.

A noite também foi de celebração para Harry Styles. O cantor britânico triunfou numa das categorias mais cobiçadas da noite e levou para casa o Grammy de Álbum do Ano, com "Harry’s House" - “Special” (Lizzo), “Voyage” (Abba), “30” de (Adele), “Un Verano Sin Ti” (Bad Bunny), “Renaissance” (Beyoncé), “Good Morning Gorgeous" (Mary J. Blige), “In These Silent Days” (Brandi Carlile), “Music of the Spheres" (Coldplay) e “Mr. Morale & the Big Steppers" (Kendrick Lamar) também estavam na corrida.

"Acho que em noites como esta é importante lembrarmos que não existe o melhor na música", sublinhou o artista.

Na cerimónia, Harry Styles venceu ainda na categoria de Melhor Álbum de Pop Vocal. ABBA, Adele, Coldplay e Lizzo também estavam na corrida pelo galardão.

Lizzo também foi uma das grandes vencedoras da noite ao conquistar o Grammy de Gravação do Ano com "About Damn Time”. Ao receber o prémio, a cantora aconselhou todos a "manterem-se fiéis a si próprios" e frisou a sua admiração por Beyoncé. "Mudaste a minha vida", sublinhou a artista, recordando que falou às aulas para ir ver um concerto da Queen B.

Outra das surpresas da noite foi na categoria de Canção do Ano. Adele, Beyoncé, Taylor Swift e Harry Styles eram os favoritos à vitória, mas o Grammy foi entregue a Bonnie Raitt, pelo tema "Just Like That".

"Estou tão surpreendida que nem sei o que dizer", confessou a artista, destacando o trabalhado de todos os compositores que "procuram a alma e trabalham no duro para colocar as ideias nas canções".

Kendrick Lamar também triunfou e levou consigo a estatueta de Melhor Álbum Rap, por " Mr. Morale & The Big Steppers", tendo também vencido as categorias de Melhor Canção Rap e Melhor Performance Rap.

Brandi Carlile também ganhou três prémios, enquanto Adele conquistou o Grammy de Melhor Performance Pop a Solo com "Easy on Me".

Já "Un Verano Sin Ti", de Bad Bunny, foi considerado o Melhor Álbum de Música Urbana e entrou para a história como primeiro álbum a concorrer na categoria de Álbum do Ano.

Samara Joy vence Anitta

Apesar das grandes expectativas, Anitta não conseguiu levar para o Brasil o Grammy de Artista Revelação. O galardão de premeia os novos artistas foi entregue a Samara Joy, cantora de jazz norte-americana. Omar Apollo, Domi & JD Beck, Muni Long, Latto, Maneskin, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle e os Wet Leg também estavam nomeados.

Com nove nomeações, Beyoncé partiu na frente da corrida, seguida por Kendrick Lamar (8) , Adele (7), Brandi Carlile (7), Mary J. Blige (6), DJ Khaled (6), Future (6), Terius "The-Dream" Gesteelde-Diamant (6), Randy Merrill (6) e Harry Styles (6) entre os mais nomeados.

Com as indicações deste ano, Beyoncé e Jay-Z são os artistas mais nomeações na história dos Grammys, com 88 cada.

Kim Petras, a primeira artista trans a ganhar o Grammy de Melhor Performance de Duo Pop

Kim Petras entrou para a história da música ao tornar-se na primeira artista trans a conquistar o Grammy de Melhor Performance de Duo/Grupo Pop. Na cerimónia que decorreu na madrugada desta segunda-feira, dia 6 de fevereiro, a alemã triunfou na categoria com "Unholy", tema gravado em parceria com Sam Smith.

"O Sam queria que eu aceitasse este prémio porque sou a primeira mulher transgênero a ganhar este prémio", frisou, recebendo um forte aplauso dos colegas.

No palco, Kim Petras agradeceu ainda a "todas as incríveis e lendárias artistas transgênero que abriram portas", recordando Sophie, artista que morreu em janeiro de 2021, aos 34 anos. "Ela sempre me disso que isto iria acontecer e sempre acreditou em mim", frisou.

Em palco, a artista também homenageou Madonna. "Acho que não poderia estar aqui sem a Madonna”, acrescentou.

As atuações da noite

Bad Bunny teve a missão de abrir a cerimónia dos Grammys 2023. Considerado uma das maiores estrelas da música latina, o cantor animou os convidados e o público com "El Apagón” e “Después de la Playa”, temas do aclamado álbum "Un Verano Sin Tin".

Durante a atuação, o artista passeou pela plateia e convidou todos a juntarem-se à sua festa.

A festa continuou com Lizzo, que encantou todos os fãs. Vestida de preto, a cantora e compositora norte-americana cantou “About Damn Time” e “Special” acompanhada por um coro.

"Caso ninguém te tenha te dito isto hoje, és especial", frisou a artista na atuação.

Depois do medley latino e da atuação poderosa de Lizzo, Stevie Wonder subiu a palco acompanhado pelo grupo WanMor. O artista começou por recordar "The Way You Do the Things You Do", dos Temptations. Smokey Robinson juntou-se ao músico para "Tears of a Clown", de 1967.

Para o final, a estrela country Chris Stapleton subiu a palco para interpretar "Higher Ground".

Já Harry Styles brindou os fãs com uma das atuações mais aclamadas da noite nas redes sociais. No palco da Crypto.com Arena, em Los Angeles, o músico britânico interpretou "As It Was", um dos temas que marcou 2022, e recriou cenas do videoclipe.

No segmento "In memoriam", Kacey Musgraves homenageou a lenda do country Loretta Lynn, que morreu em outubro aos 90 anos, com uma interpretação do tema "Coal Miner's Daughte". Logo de seguida, Quavo, acompanhado por Maverick City Music, cantou "Without You" em memória a Takeoff, membro do Migos, que morreu em novembro de 2022.

Sheryl Crow, Mick Fleetwood e Bonnie Raitt também subiram ao palco para homenagear o membro dos Fleetwood Mac, Christie McVie, com uma versão de "Songbird".

Depois das homenagens, Sam Smith e Kim Petras aqueceram o clima. Vestidos de vermelhos, as estrelas da música cantaram "Unholy", o primeiro single do disco "Gloria".

A cerimónia de 2023 dos Grammys contou ainda com atuações especiais de Mary J. Blige, que interpretou o tema "Good Morning Gorgeous", Steve Lacy, Samara Joy, Madison Cunningham, Luke Combs, Kacey Musgraves, DJ Khaled com Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend e Fridayy, Carlos Vives ou Brandi Carlile.

LISTA DE VENCEDORES:

Gravação do Ano:

"Don’t Shut Me Down" - Abba

"Easy on Me" - Adele

“Break My Soul” - Beyoncé

“Good Morning Gorgeous” - Mary J. Blige

“You and Me on the Rock” - Brandi Carlile e Lucius

“Woman" - Doja Cat

“Bad Habit” - Steve Lacy

“The Heart Part 5” - Kendrick Lamar

“About Damn Time”- Lizzo - VENCECORA

“As It Was” - Harry Styles

Canção do Ano:

"Abcdefu" - Gayle

"About Damn Time" - Lizzo

"All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)" -Taylor Swift

"As It Was" - Harry Styles

"Bad Habit" - Steve Lacy

"Break My Soul" -Beyoncé

"Easy on Me" - Adele

"God Did" - DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend e Fridayy

"The Heart Part 5" - Kendrick Lamar

"Just Like That" - Bonnie Raitt - VENCEDORA

Álbum do Ano:

“Voyage” - Abba

“30” - Adele

“Un Verano Sin Ti” - Bad Bunny

“Renaissance” - Beyoncé

“Good Morning Gorgeous (Deluxe)” - Mary J. Blige

“In These Silent Days” - Brandi Carlile

“Music of the Spheres" - Coldplay

“Mr. Morale & the Big Steppers" - Kendrick Lamar

“Special” - Lizzo

“Harry’s House" - Harry Styles - VENCEDOR

Melhor Novo Artista:

Anitta

Omar Apollo

Domi & JD Beck

Muni Long

Samara Joy - VENCECORA

Latto

Maneskin

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg

Melhor Performance Pop a Solo:

Adele - Easy on Me - VENCEDORA

Bad Bunny - Moscow Mule

Doja Cat - Woman

Harry Styles - As It Was

Lizzo - About Damn Time

Steve Lacy - Bad Habit

Melhor Performance de Duo/Grupo Pop:

ABBA - Don’t Shut Me Down

Camila Cabello Featuring Ed Sheeran - Bam Bam

Coldplay & BTS - My Universe

Post Malone & Doja Cat - I Like You (A Happier Song)

Sam Smith & Kim Petras - Unholy - VENCEDORES

Melhor Álbum de Rap

"God Did" — DJ Khaled

"I Never Liked You" — Future

"Come Home the Kids Miss You" — Jack Harlow

"Mr. Morale & the Big Steppers" — Kendrick Lamar - VENCEDOR

"It’s Almost Dry" — Pusha T

Melhor Álbum Rock

The Black Keys - "Dropout Boogie"

Elvis Costello & the Imposters - "The Boy Named If"

Idles - "Crawler"

"Machine Gun Kelly" - Mainstream Sellout

Ozzy Osbourne - "Patient Number 9" - VENCEDOR

Spoon - "Lucifer On The Sofa"

Melhor Álbum de Pop Vocal:

ABBA - Voyage

Adele - 30

Coldplay - Music of the Spheres

Harry Styles - Harry’s House - VENCEDOR

Lizzo - Special

Melhor Álbum Pop Latino:

"Aguilera" - Christina Aguilera

"Pasieros" - Rubén Blades e Boca Livre - VENCEDORES

"De Adentro Pa Afuera" - Camilo

"Viajante" - Fonseca

"Dharma+" - Sebastián Yatra

Melhor Álbum Tradicional de Pop Vocal:

Diana Ross - Thank You

Kelly Clarkson - When Christmas Comes Around...

Michael Bublé - Higher - VENCEDOR

Norah Jones - I Dream of Christmas (Extended)

Pentatonix - Evergreen

Melhor Álbum R&B"

"Good Morning Gorgeous (Deluxe)” - Mary J. Blige

"Breezy (Deluxe)" - Chris Brown

"Black Radio III" - Robert Glasper - VENCEDOR

"Candydrip" - Lucky Daye

"Watch the Sun” - PJ Morton

Melhor Gravação de Dança/Eletrónica:

Beyoncé - Break My Soul - VENCEDORA

Bonobo - Rosewood

David Guetta & Bebe Rexha - I’m Good (Blue)

Diplo & Miguel - Don’t Forget My Love

Kaytranada Featuring H.E.R. - Intimidated

Rüfüs Du Sol - On My Knees

Melhor Álbum de Música de Dança/Eletrónica:

Beyoncé - Renaissance - VENCEDORA

Bonobo - Fragments

Diplo - Diplo

Odesza - The Last Goodbye

Rüfüs Du Sol - Surrender

Melhor Composição Instrumental:

Danilo Pérez Featuring The Global Messengers - Fronteras (Borders) Suite: Al-Musafir Blues

Geoffrey Keezer - Refuge - VENCEDOR

Miguel Zenón, José Antonio Zayas Cabán, Ryan Smith & Casey Rafn - El País Invisible

Tasha Warren & Dave Eggar - African Tales

Tasha Warren & Dave Eggar - Snapshots

Melhor Arranjo, Instrumental ou A Cappella:

Armand Hutton Featuring Terrell Hunt & Just 6 - As Days Go By (An Arrangement of the Family Matters Theme Song)

Danny Elfman - Main Titles

Kings Return - How Deep Is Your Love

Magnus Lindgren, John Beasley & The SWR Big Band Featuring Martin Auer - Scrapple From the Apple - VENCEDOR

Remy Le Boeuf - Minnesota, WI

Melhor Arranjo, Instrumentos e Voz:

Becca Stevens & Attacca Quartet - 2 + 2 = 5 (Arr. Nathan Schram)

Cécile McLorin Salvant - Optimistic Voices / No Love Dying

Christine McVie - Songbird (Orchestral Version) - VENCEDORA

Jacob Collier Featuring Lizzy McAlpine & John Mayer - Never Gonna Be Alone

Louis Cole - Let It Happen