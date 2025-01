A cerimónia “continuará conforme planeado” a 2 de fevereiro, apesar dos incêndios devastadores que assolam Los Angeles, informou a Academia Nacional de Artes e Ciências de Gravação na segunda-feira.

Numa carta aos membros da Academia obtida pela agência France-Presse (AFP), os organizadores disseram que a 67ª gala anual dos prémios musicais aconteceria na Crypto.com Arena, no centro de Los Angeles, “em estreita coordenação com as autoridades locais para garantir a segurança pública e o uso responsável dos recursos da área”.

“O programa deste ano, no entanto, terá um sentido de propósito renovado: arrecadar fundos adicionais para apoiar os esforços de socorro aos incêndios florestais e homenagear a bravura e dedicação dos socorristas que arriscam as suas vidas para proteger as nossas”, disse o diretor da Academia, Harvey Mason Jr, na carta, co-assinada pela presidente do Conselho de Curadores Tammy Hurt.

“Os Grammys não apenas homenagearão o talento artístico e as conquistas da nossa comunidade musical, mas também servirão como uma plataforma para amplificar o espírito de resiliência que define esta grande cidade de Los Angeles”, disseram Mason e Hurt.

A parte televisionada da gala ainda será transmitida pelo canal CBS.

Beyoncé lidera a corrida: a norte-americana conta com 11 nomeações pelo álbum "Cowboy Carter" e respetivos singles. Outros nomeados incluem Taylor Swift, Billie Eilish e Kendrick Lamar.

Pelo menos 24 pessoas morreram, dezenas de milhares de pessoas estão deslocadas e áreas de Los Angeles estão em ruínas quase uma semana depois do início dos incêndios, quando ventos extremos espalharam chamas pelo árido sul da Califórnia, paralisando a cidade e arrasando comunidades inteiras.

Em resposta, a Academia Nacional de Artes e Ciências de Gravação e o seu braço filantrópico MusiCares lançaram um esforço de ajuda com uma doação inicial de um milhão de dólares (970 mil euros) para apoiar os trabalhadores afetados da indústria musical.

A carta dizia que doações adicionais permitiram que a organização distribuísse até agora mais de dois milhões (1,95 milhões de euros) em ajuda de emergência.

Separadamente, a LiveNation e a AEG Presents, juntamente com a Azoff Company, anunciaram no fim de semana um concerto de beneficência do FIREAID em 30 de janeiro no recinto desportivo Intuit Dome, em Inglewood.

As receitas serão destinados a uma organização sem fins lucrativos criada para o evento com foco na "reconstrução de infraestrutura, apoio a famílias deslocadas e avanço de tecnologias e estratégias de prevenção de incêndios para garantir que LA esteja melhor preparada para emergências de incêndio".

A indústria do entretenimento em Los Angeles está a avaliar como navegar na recém-iniciada temporada de prémios, que é particularmente intensa para filmes e apresenta um fluxo constante de estreias e galas com ostentação.

A entidade por trás dos Óscares cancelou o almoço luxuoso dos nomeados devido aos incêndios, enquanto transferia o anúncio das suas nomeações apenas para um formato online, sem a presença dos media.