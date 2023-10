Os Green Day anunciaram a data de lançamento do seu 14.º álbum de estúdio.

Esta terça-feira, dia 24 de outubro, a banda confirmou que "Saviors" chega a 19 de janeiro de 2024. O sucessor de "Father of All Motherfuckers", de 2020, foi gravado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirt e Tré Cool em Londres e Los Angeles e marca o reencontro com o produtor de longa data Rob Cavallo ("American Idiot" e "Dookie").

Para antecipar o novo disco, a banda norte-americana revelou também o primeiro single. "The American Dream Is Killing Me" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

"É uma canção que olha para a forma como o chamado 'sonho americano' não funciona para muita gente - na verdade até magoa muita gente", frisa Billie Joe Armstrong em comunicado.