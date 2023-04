No dia 12 de junho, a banda norte-americana sobe ao palco do Estádio Abanca Balaídos, em Vigo, que se localiza a menos de duas horas do Porto. Os bilhetes para o concerto encontram-se quase esgotados, estando apenas disponíveis entradas para a golden circle ("Entrada Platinum Oficial").

Os bilhetes para a zona mais próxima do palco estão à venda no site da Live Nation Espanha - ver aqui - por 226,50 euros.

A nova digressão dos Guns N' Roses arranha a 5 de junho em Tel Aviv, Israel, e termina no dia 22 na Grécia.

Além de Vigo, a banda de Axl Rose, Duff McKagan, Slash, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer e Melissa Reese vai atuar em Madrid, no dia 9 de junho, no Cívitas Metropolitano.