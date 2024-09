O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) decretou esta segunda-feira, dia 23 de setembro, a prisão preventiva do cantor brasileiro Gusttavo Lima, no âmbito de uma operação policial sobre lavagem de dinheiro de jogos ilegais. O artista, de 35 anos, é ainda suspeito de ter ajudados dois dos investigados a saírem do pais.

"É imperioso destacar que Nivaldo Batista Lima [nome verdadeiro de Gusttavo Lima], ao dar guarida a foragidos, demonstra uma alarmante falta de consideração pela Justiça. A sua intensa relação financeira com esses indivíduos, que inclui movimentações suspeitas, levanta sérias questões sobre sua própria participação em atividades criminosas. A conexão da sua empresa com a rede de lavagem de dinheiro sugere um comprometimento que não pode ser ignorado", escreveu a juíza no processo, citado pelo jornal Folha de São Paulo.

De acordo com a juíza, o dono do site de apostas VaideBet, André da Rocha Neto, e a sua mulher, Aislla Rocha, utilizaram a aeronave em que fugiram, juntamente com Gusttavo Lima: "Na ida, a aeronave transportou Nivaldo Lima e o casal de investigados, seguindo o trajeto Goiânia - Atenas - Kavala. No retorno, o percurso foi Kavala - Atenas - Ilhas Canárias - Goiânia, o que sugere que José André e Aislla possam ter desembarcado na Grécia ou nas Ilhas Canárias, na Espanha. Esses indícios reforçam a gravidade da situação e a necessidade de uma investigação minuciosa, evidenciando que a conivência de Nivaldo Batista Lima com foragidos não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade".

Os advogados do cantor já defenderam que "se trata de uma decisão totalmente contrária aos factos já esclarecidos". "A inocência do artista será devidamente demonstrada, pois acreditamos na justiça brasileira. O cantor Gusttavo Lima jamais seria conivente com qualquer facto contrário ao ordenamento do nosso país e não há qualquer envolvimento dele ou das suas empresas com o objeto da operação levada a cabo pela Polícia Pernambucana", frisa o comunicado.

No início de setembro, uma operação policial no Brasil cumpriu 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão, bloqueando 480 milhões de euros em aplicações financeiras provenientes de lavagem de dinheiro de jogos ilegais, disse fonte oficial.

Para além disso, detalhou o Ministério da Justiça, a Operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco, apreendeu 17 carros de luxo, 38 veículos, mais de cem imóveis, quatro aviões e sete embarcações.

Foram movimentados, de janeiro de 2019 a maio de 2023, de acordo com as autoridades, mais de 480 milhões de euros “em contas correntes, em aplicações financeiras e dinheiro em espécie, provenientes dos jogos ilegais”.

As autoridades acreditam que a organização criminosa utilizava “empresas de eventos, publicidades, casas de câmbio e seguros para lavagem de dinheiro realizada por meio de depósitos e transações bancárias".

O dinheiro era depois lavado através de depósitos em espécie, “transações bancárias entre os investigados com o imediato saque do montante, compra de veículos de luxo, aeronaves, embarcações, joias, relógio de luxo, além da aquisição de centenas de imóveis”, detalharam.

De acordo com a imprensa local, uma das detidas foi a advogada e influenciadora digital de 36 anos Deolane Bezerra, que só no Instagram é seguida por mais de 20 milhões de pessoas.

Segundo o portal G1, um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido num apartamento do CEO da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, plataforma de jogos e apostas online que patrocina alguns dos maiores clubes do futebol brasileiro como Corinthians, Athletico-PR, Bahia, Grémio e Palmeiras, treinado pelo técnico português Abel Ferreira.