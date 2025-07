O músico Diogo Piçarra atua em Londres, em fevereiro, encerrando assim a digressão “Há sempre uma música”, que tem levado o artista a auditórios portugueses ao longo deste ano, foi hoje anunciado.

O espetáculo em Londres está marcado para 27 de fevereiro, no Islington Assembly Hall, de acordo com a editora Universal Music Portugal, num comunicado hoje divulgado.

A digressão “Há sempre uma música”, que tem a derradeira etapa em Londres, “proporciona uma oportunidade única para usufruir de um espetáculo intimista de Diogo Piçarra”.

O alinhamento dos espetáculos “percorre os vários álbuns do artista”, que assinala este ano dez anos de carreira.

“Há sempre uma música” é também o título de um dos temas do álbum mais recente de Diogo Piçarra, “SNTMNTL”, que se lê ‘sentimental’, editado em março do ano passado.

Embora no álbum Diogo Piçarra assuma uma mudança no percurso musical, esta não é “a 100%”, visto que “está lá sempre a essência”, nas músicas “que remetem as pessoas para os primeiros trabalhos”, disse à Lusa, numa entrevista aquando da edição do álbum.

Para o ajudarem com a produção dos temas, Diogo Piçarra convocou vários produtores ligados à eletrónica, como Tom Martin, Stego e Holly.

Em novembro do ano passado, o músico editou um novo trabalho, “Chuva”, apenas em formato digital. O EP inclui três temas originais – “Chuva”, “Dia difícil” e “Continuo de pé” – e uma versão de uma música de Duncan Laurence, “Arcade”.

O músico, de 34 anos, tornou-se conhecido do grande público ao vencer em 2012 o programa televisivo de talentos “Ídolos”, que lhe valeu a gravação de um álbum com a editora Universal.