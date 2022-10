'Heartbeats etc.', o novo álbum de Mirror People, vai ser apresentado ao vivo, esta quinta-feira, dia 20 de outubro, no Musicbox, em Lisboa. A primeira parte do espectáculo vai estar a cargo de Arctween, o projecto a solo de Tito Romão.

Composto e gravado entre 2018 e 2021 por Rui Maia, o disco "segue a linha musical já característica de Mirror People, a da música de dança com um toque disco aliada à electrónica e à música house".

A 11 de novembro, o projeto de Rui Maia atua no Ferro Bar, no Porto, e no dia seguinte (12), sobe ao palco da Casa das Artes, em Vila Nova de Famalicão. Mirror People vão passar ainda por Leiria (Stereogun, dia 18) e Braga (Café-Concerto RUM by Mav, dia 26).

Mirror People é o alter-ego do músico, produtor e DJ Rui Maia (X-Wife, GNR).