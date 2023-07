A faltar um minuto para as 22 horas deste domingo, 9 de julho, 'Take On Me', dos A-ha, foi iniciada na mesa de som enquanto do canto do palco do Capitólio surgia Buzz Osborne (guitarrista e vocalista), já a empunhar a sua guitarra de alumínio finalizada em cromo da EGC. Então Steven Shane McDonald, com um belo baixo vermelho em corte Thunderbird, e Dale Crover, numa bateria toda preta, completaram a atual formação (em trio) da banda originária de Montesano, Washington, nos EUA.

Interrompendo o clássico dos A-ha já com a introdução do baixo de 'Snake Appeal' do álbum de 2003 (esse que tem apenas o nome do grupo como título), os Melvins dispararam bastante energia nesse tema escolhido para a abertura, embora a voz de Buzz estivesse a soar um tanto abaixo em relação aos instrumentos na mistura que saia pelo PA.

O problema foi logo solucionado e na antiga 'Zodiac' (do disco 'Bullhead', de 1991) ouvia-se bem melhor a voz em conjunto com o instrumental.

A sequência continuou com 'Copache' (de 'Houdini', de 1993, um dos álbuns mais aclamados da banda), que teve parte de sua produção realizada por Kurt Cobain, dos Nirvana.

Uma versão de 'I Want to Hold Your Hand', dos Beatles (incluída em 'Pinkus Abortion Technician', de 2018), também foi apresentada no alinhamento, sem surpresa para quem esteve a acompanhar o que o grupo tem tocado nesta digressão que celebra os seus 40 anos.

Foi então momento de surgir uma das novas, 'Hammering' (do mais recente lançamento 'Bad Mood Rising', de 2022) com uma receção mais calorosa por parte do público, basicamente composto por uma mescla entre a velha e a nova guarda dos roqueiros.

créditos: Stefani Costa/Hedflow

Também do mesmo disco tocaram 'Never Say You're Sorry', um som pujante com um poderoso riff embalado por empolgantes batidas de tarola, timbalões compassados pelo prato de choque.

'Evil New War God' (de 'The Bride Screamed Murder', de 2010) e 'Let It All Be' (de 'The Bootlicker', de 1999) deram um bom andamento já encaminhando para a última parte do concerto com essa assertiva escolha de temas que retratam muito as quatro décadas da banda.

'Blood Witch' e 'A History of Bad Men', ambas de uma das suas obras mais versáteis, '(A) Senile Animal' (de 2006) foram as canções que marcaram os pontos mais altos de toda a atuação. Entre elas tocaram 'Your Blessened' (de 'Bullhead', o seu álbum mais pesado).

A seguir vieram 'Honey Bucket' (de 'Houdini', de 1993), 'Revolve' (de 'Stoner Witch', de 1994) e 'Night Goat' (uma das mais conhecidas e tocadas, também de 'Houdini').

créditos: Stefani Costa/Hedflow

Os Melvins deixaram o palco sem que direcionassem a ninguém qualquer palavra, o que deu a deixa de que voltariam com o encore para 'Boris' (de 'Bullhead'), exatamente como fizeram na apresentação do Hard Club, no Porto, no dia anterior.

Antes da gravíssima e poderosa guitarra composta nesse último tema, Dale agradeceu a presença de todos neste concerto com casa cheia e disse que espera ver todos novamente em breve.