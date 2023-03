Um grupo de utentes do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo recriou algumas das cenas do videoclipe de "Saia da Carolina", de Carolina Deslandes. O tema faz parte do novo disco da cantora - "Caos" foi lançado na passada sexta-feira, dia 10 de março, e encontra-se disponível em todos os serviços de streaming de música.

O vídeo do centro comunitário foi partilhado nas redes sociais e chamou a atenção da artista. "Icónicas", escreveu Carolina Deslandes."Isto é a coisa mais fixe de sempre", acrescentou a cantora.

Veja o vídeo: