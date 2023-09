Os IDLES anunciaram esta segunda-feira, dia 18 de setembro, a sua maior digressão europeia, com passagem em Portugal no dia 29 de fevereiro de 2024, na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Os bilhetes ficam disponíveis a 22 de setembro, às 9h00, nos locais habituais e em everythingisnew.pt

Todos os subscritores da Newsletter da Everything Is New terão acesso à pré-venda do espetáculo no dia 20 de setembro às 9h00. "Quem estiver inscrito, receberá um email no dia 19 de setembro com as instruções em como proceder para aceder à pré-venda", explica ca promotora em comunicado.

"Estamos a regressar a casa. À Europa, um lugar que nos viu crescer com beleza e vigor. Prometemos retribuir, espetáculo após espetáculo após espetáculo. Tudo isto é amor", sublinha o vocalista Joe Talbot.

Super Bock Arena | 29 fevereiro 2024

Abertura de portas: 19h00

Início do espetáculo: 20h00

BILHETES

Plateia em Pé - 34€

Balcão 1 - 36€

Balcão 2 - 35€

Mobilidade Condicionada - 34€

(Apenas são válidos os bilhetes adquiridos nos pontos de venda oficiais)