O VII Festival de Música Antiga de Torres Vedras vai levar a música em peregrinação por várias aldeias e lugares do concelho, numa edição que arranca no domingo com o "Concerto pela Paz no Mundo".

O festival, apresentado na quarta-feira, nos Claustros do Convento da Graça, em Torres Vedras, “desafia a descobrir o património através da música”, considera o diretor artístico, Daniel Oliveira, numa nota sobre a iniciativa daquele concelho do distrito de Lisboa.

A “peregrinação pelo património histórico das aldeias e lugares do concelho” inicia-se domingo, com o "Concerto pela Paz no Mundo", às 16h00, na Igreja do Divino Espírito Santo de Monte Redondo.

Este concerto integra o Ensemble Vocal Corteto, dirigido pela maestrina torriense Alexandra Neves Fortes e o alaudista Tiago Matias.

“Um concerto ímpar que presta homenagem à Paz e a todas as vítimas das guerras que assolam a humanidade, invocando sensibilidades e, ao mesmo tempo, uma homenagem à extraordinária e rica música portuguesa composta em Portugal nos séculos XVI, XVII e XVIII, assim como a alguns compositores e correntes italianas, que muito influenciaram a cultura portuguesa, sobretudo no período barroco”, pode ler-se na página do festival.

O programa integra ainda o concerto à luz de velas “Camões, a Diáspora e as Modinhas Luso-Brasileiras”, que junta o ator André Gago e o Agrupamento AnimAntiqua, no dia 31 de maio, às 21h30, no Palácio Real da Princesa Maria Benedita em Runa.

Segue-se o concerto "Back In the West: As sonatas para viola da Gamba & Cravo", dedicado a Johann Sebastian Bach e que contará com a cravista espanhola Anabel Saéz e o gambista Xurxo Varela. O espetáculo terá lugar na Capela de Madre de Deus, na localidade de Zibreira (freguesia de Carvoeira), no dia 8 de junho.

Finalmente, no dia 22 de junho, o programa musical fecha com “A Missão: Devoção, Sagrado e o Diálogo Inter-Religioso na Diáspora”, um concerto que destaca o papel dos missionários na expansão da fé cristã pelo mundo.

O espetáculo estará a cargo do Agrupamento Sete Lágrimas e terá lugar Igreja de Santa Catarina, na Ribaldeira.

Para além dos concertos, o Festival de Música Antiga de Torres Vedras contará com uma oficina de Danças Antigas (no dia 7 de junho, na Azenha de Santa Cruz), ministrado pelo músico torriense Carlos Pedro Alves.

Do programa faz ainda parte um Concerto para Bebés com Música Barroca, dinamizado pela flautista Débora Bessa, com André Barroso no alaúde e Susana Quaresma no canto e interação (14 de junho).

Após o concerto "Camões, a Diáspora e as Modinhas Luso-Brasileiras", a realizar no Palácio Real da Princesa Maria Benedita, em Runa, será organizada uma “visita guiada à noite”, que irá percorrer os aposentos da princesa.

Os bilhetes para os concertos estão sujeitos a reserva prévia em teatrocinetorresvedras.bol.pt e podem ainda ser levantados nas respetivas juntas de freguesia das freguesias onde decorrem os concertos.

As inscrições para a oficina de Danças Antigas e Concerto para Bebés com Música Barroca, devem ser efetuadas pelo número 261 320 760 ou pelo endereço de e-mail cultura@cm-tvedras.pt.

O festival, que cumpre este ano a sua sétima edição, é organizado pela Câmara Municipal de Torres Vedras e conta com o apoio das paróquias e juntas de freguesia do concelho.