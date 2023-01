Taylor Swift apareceu de surpresa no concerto dos The 1975, em Londres. Esta quinta-feira, dia 12 de janeiro, antes da banda se despedir do público na The O2 Arena, a cantora norte-americana surpreendeu o público com uma pequena atuação.

A artista subiu ao palco na reta final do concerto da digressão "At Their Very Best" e apresentou pela primeira vez ao vivo o tema "Anti-Hero", single do álbum "Midnights". Taylor Swift fez ainda uma versão de "The City", canção da banda de Matty Healy.

"Tudo bem se eu cantar? Estava a pensar cantar uma que nunca toquei ao vivo", disse a cantora e compositora antes de arrancar com os primeiros acordes de "Anti-Hero".

Veja os vídeos da atuação:

(veja aqui a atuação completa)