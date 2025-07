No MEO Marés Vivas, a música só faz sentido quando é sentida por todos. O SAPO Mag foi conhecer “Música com Sentido”, o projeto do MEO que reforça o compromisso com a inclusão e a acessibilidade nos festivais e espetáculos ao longo do ano. Veja o vídeo.

