"Cada uma destas canções mostra uma parte de mim: são várias camadas, de diferentes estilos e sentimentos, de uma miúda que se está a tornar mulher", explica a artista.

"Trabalhei em todos os pormenores de forma mais madura, segura mas também leve. A música fala por si, trago aqui um claro desejo por liberdade, a todos os níveis, e uma ambição por dias mais descontraídos, de dor apaziguada, mas focada na boa energia. Neste EP digo o que penso, sem qualquer filtro ou limitações", acrescenta.

O EP que reúne seis canções inclui "Fim do Mundo", o tema escolhido entre as mais de 650 candidaturas da livre submissão de canções do Festival da Canção.

O concerto de apresentação do EP acontece no dia 13 de maio (sábado), no espaço Musicbox, em Lisboa. No espetáculo, a artista e a sua banda vão apresentar os novos temas ao vivo, pela primeira vez, e recordar as canções de estreia do disco “um dia destes”, com convidados especiais.